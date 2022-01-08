Фото: admkrai.krasnodar.ru

Число больных коронавирусом в Краснодарском крае увеличилось за сутки на 370 человек. Это самый низкий показатель за несколько недель, сообщает Оперативный штаб региона.

Отмечается, что положительный тест на наличие инфекции пришел 229 женщинам и 141 мужчине. Также ковид выявили у 26 детей от 6 месяцев.

Самым зараженным коронавирусом районом Кубани стал Краснодар. Здесь инфекция подтвердилась у 162 человек. Еще 24 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 выявили в Сочи. Замкнул тройку антирейтинга Новороссийск. В городе-герое подтвердилось 15 новых случаев заражения самой популярной инфекцией человечества.