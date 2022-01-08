Мужчина погиб под колесами поезда в Сочи Фото: Олег ЗОЛОТО

Мужчина погиб под колесами поезда в Сочи. Состав направлялся в Москву. Об этом сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по Южному федеральному округу.

Отмечается, что машинист применил экстренное торможение, но не избежал столкновения с мужчиной. Он получил смертельные ранения. Ужасный инцидент произошел в Лазаревском районе курорта.

- Машинист пассажирского поезда «Имеретинский курорт — Москва» применил экстренное торможение во избежание наезда на человека, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что погибшим оказался 41-летний житель Челябинской области. Специалисты устанавливают все обстоятельства случившегося.