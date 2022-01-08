Остановки с цифровым табло и Wi-Fi появились в Геленджике Фото: t.me/BogodistovAA

Остановки с цифровым табло и Wi-Fi появились в Геленджике. Система «Умный город» заработала на курорте. Об этом рассказал в телеграм-канале глава города Алексей Богодистов.

Отмечается, что замена старых остановочных комплексов происходит в рамках программы развития жилищно-коммунального хозяйства. Помимо интернета и табло, они оснащены зарядкой для телефонов, системой видеонаблюдения и актуальным расписанием автобусов.

Общие инвестиции в проект составили 7,5 миллиона рублей. Четыре новых остановки появятся на курорте до конца января 2022 года.