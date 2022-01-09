Погода в Краснодаре 9 января 2022: осадков в краевом центре не ожидается

В последний праздничный выходной погода позволит прогуляться по городу Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новогодние каникулы подходят к концу, но погода не спешит радовать кубанцев белыми хлопьями снега и сильными морозами. Так, небо Краснодара в последний праздничный выходной вновь «нахмурится», иногда выглянет солнце. А вот дождь в этот день в краевом центре не прогнозируют.

Рассказываем, какой будет погода в Краснодаре 9 января 2022 года.

- В краевой столице ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков,- сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. - Столбики термометров поднимутся до 7-9 градусов тепла, а порывы ветра будут достигать 6-11 метров в секунду.

А первый рабочий день в Краснодаре станет самым теплым за всю неделю. Тем временем дожди в краевом центре прогнозируют до среды.