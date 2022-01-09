На Кубани 9 января порывы ветра достигнут 14 м/с

По прогнозам, осадков в этот день не ожидается Фото из архива КП

В последний день новогодних каникул погода на Кубани так и манит прогуляться на свежем воздухе. 9 января в регионе не ожидается осадков, а в целом по краю прогнозируют переменную облачность. Столбики термометров местами достигнут 14 градусов тепла. Подпортит картину только ветер – его порывы будут достигать 14 метров в секунду.

- Ночью и утром местами туман. Ветер восточной четверти ночью 4-9 м/с, днем 6-11 м/с, местами порывы 12-14 м/с. Температура воздуха ночью +3…-2 градусов , днем 5…10°, местами в южной половине края до 14. В горах ночью +1…-4 градуса, днем 2…7°, - сообщают в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. - На Черноморском побережье переменная облачность, преимущественно без осадков, местами порывы ветра 12-14 м/с, днем до 20 м/с.

Осадков в этот день не ожидается и в краевой столице. А предстоящий понедельник станет самым теплым днем первой рабочей недели нового года.