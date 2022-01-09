В этом доме сожитель и избил свою даму, а потом убил кошку. Фото: google.ru/maps

На Кубани на глазах у приехавших на вызов фельдшеров скорой убили кошку. Об этом сайту «КП»-Кубань» сообщили в ОМВД России по Тбилисскому району.

- Бригада скорой помощи приехала 6 января на вызов в частный дом в станице Тбилисской. Врачей вызвала 45-летняя женщина, которую сильно избил ее 37-летний сожитель, - рассказали в полиции. – У нее была тупая травма живота. И когда врачи прибыли на место, мужчина в их присутствии убил кошку.

Полиция сейчас проводит проверку по данному факту.