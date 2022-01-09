Более тысячи спортивных соревнований провели в Сочи в 2021 году Фото: telegram-канал Алексея Копайгородского

В Сочи подвели итоги по спортивной работе в 2021 году. Так, на территории курорта провели более тысячи соревнований всероссийского и международного уровня. Об этом сообщил мэр города Алексей Копайгородский в своем telegram-канале.

- Наши ребята часто отправляются и на выездные соревнования и всегда возвращаются с медалями. Молодежи есть с кого брать пример! - отметил глава курорта. - Видим, как растут во всех смыслах наши новые чемпионы. Более 22 тысяч юных сочинцев сейчас увлечены спортом. И мы должны помочь им реализоваться.

В то же время в 2021 году в Сочи дополнительно оборудовали более 20 территорий для занятий. Так, на курорте построили спортивную площадку ГТО в переулке Строительном, достроили спорткомплекс на Донской. Продолжается обновление четырех теннисных кортов и корпуса спортивной базы спортшколы №9 в парке «Ривьера». Спроектирован и зал единоборств в Кудепсте.