Пропавшую кубанскую девятиклассницу нашли в Ставропольском крае

В дежурную часть сообщили мама девочки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

15-летняя девочка пропала еще 5 января. В 23:55 в полицию Усть-Лабинского района об этом сообщила ее мать.

- Женщина пояснила в заявлении, что ее дочь-девятиклассница в 23:30 часов ушла из дома в неизвестном направлении, - сообщил сайту «КП»-Кубань» источник в правоохранительных органах Кубани. – Телефона у девочки с собой не было, ранее она никуда не уходила, на учете в ОПДН не состоит.

Девочка была одета в кроссовки белого цвета, синие джинсы, поверх которых было зеленое платье и черная куртка.

Девочку искали всю ночь, а утром, 6 января, в 09:40 нашли в Ставропольском крае.

- Девятиклассницу доставили домой и передали матери, - сообщил наш источник.