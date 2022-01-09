В Сочи от переохлаждения умер мужчина

По факту смерти проводится проверка Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Тело мужчины обнаружили в заброшенном здании Сочи. Труп 63-летнего местного жителя нашли в бараке. Приблизительно погибший пролежал здесь около суток. На его теле не обнаружено никаких признаков насильственной смерти.

Обнаруженный труп передали на экспертизу в городской морг.

- Предварительная причина смерти мужчины – переохлаждение. По факту нахождения трупа местного жителя проводится проверка, - сообщили в правоохранительных органах.

Установлено, что мужчина не состоял на учете и не привлекался к уголовной ответственности.