На Кубани при загадочных обстоятельствах в поле умер шестиклассник

Материал направлен в следственный комитет Фото из архива КП

На Кубани при загадочных обстоятельствах умер шестиклассник. В полицию поздней ночью, 5 января, от скорой поступило сообщение о том, что в поле возле дома в садоводческом товариществе Армавира обнаружено тело школьника. На лице, в районе носа, у 12-летнего мальчика зафиксированы следы крови.

- 6 января проведено вскрытие, причина смерти не установлена, - сообщил источник "КП"-Кубань" в полиции Кубани. - Органы ребенка и кровь направлены на проведение гистологии в лабораторию Краснодара.

Погибший школьник не состоял на профилактическом, наркологическом или психоневрологическом учете. Материал для проверки направлен в Следственный комитет.