Эксперты назвали жителей страны, заинтересованных в инвестиционном жилье в Сочи Фото из архива КП

Эксперты назвали жителей страны, заинтересованных в инвестиционном жилье в Сочи. Список городов составили сразу три столицы. Такие данные приводит компания недвижимости курорта.

Так, городами-лидерами названы Москва, Санкт-Петербург и Краснодар. На население столицы РФ приходится больший процент запросов – 18,92%. Второе место занял Петербург - 8,78%. Замкнул тройку лидеров краевой центр – доля запросов составила 6,76%.

Рост спроса на жилье для вложения средств наблюдается в Сочи с 2019 года – это связывают с ростом цен. Большинство сделок купли-продажи проводят за счет ипотеки, потому владельцу выгодно сдавать объект в аренду.

Как подчеркивают эксперты, есть и инвесторы, которые оптом закупают квартиры на стадии строительства, затем реализовывая их.