Спорткомплекс на улице Вавилова в Краснодаре достроят в 2023 году

Завершить работы запланировано в феврале 2023 года Фото: пресс-служба городской администрации

В Краснодаре продолжается строительство спортивного комплекса на улице Вавилова. С проверкой спортплощадку посетил мэр города Андрей Алексеенко. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевого центра.

Так, в новом учреждении оборудуют зал для игры в баскетбол, волейбол, гандбол, мини-футбол. В том числе здесь установят тренажеры. Воспитанники смогут заниматься и борьбой.

На территории спорткомплекса обустроят две открытые площадки, футбольное поле и дорожки для бега. При проверке Андрей Алексеенко поручил поддерживать состояние дорог внутри квартала, по которым ездит строительная техника.

Завершить работы на объекте запланировано в феврале 2023 года.