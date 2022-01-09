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Общество9 января 2022 8:51

Сноубордистка потянулась за перчаткой и скатилась со склона в Сочи

После девушка продолжила кататься
Светлана ОВДЕЙ
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После девушка продолжила кататься на сноуборде Фото: кадр из видео

После девушка продолжила кататься на сноуборде Фото: кадр из видео

Опасный фрирайд увидели туристы в Красной Поляне. Девушка на доске резко скатилась с горного склона. Видео с падением появилось в социальных сетях.

На кадрах видно, как сноубордистка выезжает на необорудованный склон. Позже оказалось, что девушка пыталась достать упавшую перчатку. Потянувшись за ней, туристка съехала с заснеженного склона. Однако это никак не испугало девушку – встав и отряхнувшись, она продолжила катание на сноуборде.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала об обстановке в Красной Поляне на новогодних каникулах. В праздничные выходные на курорте особенно многолюдно.