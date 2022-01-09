На Кубани за сутки COVID-19 подтвердился у 360 человек

За сутки скончались 11 пациентов Фото из архива КП

В Краснодарском крае за сутки выявлено 360 новых случаев заболевания COVID-19. Среди заболевших насчитывается 36 детей. Об этом сообщает Оперативный штаб региона.

Так, в Краснодаре подтвердились 197 случаев, в Новороссийске, Сочи и Апшеронском районе – по 18, в Тимашевском – 17, в Кавказском – 13. По 11 заболеваний выявлено в Геленджике и Туапсинском муниципалитете, 9 - в Приморско-Ахтарском, 6 – в Усть-Лабинском, по 5 – в Северском и Крымском, по 4 – в Кущевском и Кореновском.

- По 3 положительных результата получены в Калининском, Павловском и Белоглинском районах, по 2 – в Горячем Ключе, Тихорецком и Динском районах. По одному новому пациенту выявили в Анапе, Щербиновском, Славянском, Крыловском, Ленинградском, Абинском, Брюховецком, Выселковском и Гулькевичском муниципалитетах, - сообщили в Оперштабе края.

Всего за сутки от осложнений скончались 11 человек. На аппаратах ИВЛ в тяжелом состоянии остаются 98 пациентов, 5 – на ЭКМО.