В Армавире загорелся автомобиль

Пострадавших нет Фото из архива КП

В Армавире накануне вечером произошел пожар. Пламя охватило автомобиль, который находился на улице Комсомольской. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Краснодарскому краю.

Через три минуты после вызова на место прибыла экстренная служба. Пожарные установили, что произошло возгорание моторного отсека на площади в два квадратных метра.

- В 17:08 пожар полностью ликвидирован, пострадавших нет. К тушению привлекались 7 человек личного состава и 2 единицы техники, - сообщили в пресс-службе МЧС региона.