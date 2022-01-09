Сотрудница полиции забыла сумку с деньгами в общепите Краснодара

Вернуть сумку помогла работница ресторана быстрого питания Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудница полиции едва не лишилась денег и документов. Правоохранитель по случайности забыла сумку в одном из общепитов Краснодара. Вернуть вещи помогла неравнодушная работница ресторана быстрого питания.

- На телефон доверия позвонила гражданка, работник, и сообщила о том, что в Краснодаре около 10 часов 25 минут обнаружила сумку, в которой находились деньги, паспорт, водительское удостоверение, СНИЛС, служебное удостоверение сотрудника полиции, - сообщили в правоохранительных органах.

Владелицей сумки оказалась полицейский из Красноармейского района. Через час работник общепита передала ей забытые вещи.