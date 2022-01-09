Неизвестный мужчина на велосипеде брызнул из баллончика в лицо полицейскому на Кубани

Полицейскому оказали медпомощь в городской больнице Фото из архива КП

Неизвестный мужчина брызнул из баллончика в лицо полицейскому на Кубани. Он проезжал на велосипеде, когда распылял вещество.

Инцидент произошел в Новороссийске. Сотрудник полиции вышел из машины вместе с женой и пошел по тротуару. Напротив одного из домов проезжавший незнакомый гражданин направил баллончик в лицо и распылил газ.

В результате полицейский получил ожоги. Сотруднику органов оказали медпомощь в городской больнице, в госпитализации мужчина не нуждался.

- Материал подготавливается, вскоре будет направлен в СО по Новороссийску СУ СК России по Краснодарскому краю для проведения проверки и принятия процессуального решения, - сообщили в правоохранительных органах.