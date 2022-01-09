Сочи принял более 270 тысяч туристов на новогодних каникулах Фото: sochi.ru

Более 270 тысяч туристов посетили Сочи в новогодние праздники. Ежедневно город принимал около 14 тысяч человек в аэропорту, а в сторону горнолыжного курорта на ж/д транспорте отправлялись более 2 тысяч пассажиров. Еще около полутора тысяч прибывали на автобусах. Об этом сообщает пресс-служба администрации Сочи.

На новогодних каникулах куплено 155 тысяч ски-пассов и арендовано около 110 тысяч единиц горнолыжного снаряжения. Наиболее популярными для посещения стали парк «Ривьера», сочинский «Дендрарий», смотровая башня на горе Большой Ахун и Скайпарк. Всего здесь побывали около 160 тысяч туристов.

Во время праздничных дней на курорте работал круглосуточный оперативный штаб – всего свыше тысячи специалистов. На горнолыжном курорте проводился мониторинг ситуаций со снегом и опасности схода лавин.

Кроме того, соблюдались эпидемиологические требования. Так, за новогодние праздники в Сочи прививку от коронавируса сделали около трех тысяч жителей и туристов.

- Сочи в очередной раз доказал свою востребованность и безопасность. Только в горном кластере загрузка средств размещения была около 90%, а средняя на курорте составила 76%, - отметил мэр Алексей Копайгородский. - Удалось обеспечить общественный порядок и личную безопасность жителей и гостей в новогодние праздники, предоставить большой выбор для семейных развлечений, сохранив при этом стабильную санитарно-эпидемиологическую ситуацию на курорте.