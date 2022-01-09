9 спорткомплексов и 11 центров единоборств построят на Кубани в 2022 году

Спортивные учреждения построят в нескольких муниципалитетах и городах, в том числе небольших станицах Фото: пресс-служба краевой администрации

9 спорткомплексов и 11 центров единоборств запланировано построить на Кубани в 2022 году. Их откроют в том числе в городах и станицах края, сообщает пресс-служба администрации региона.

Так, спорткомплексы – каждый площадью более 1,2 тысячи квадратных метров - возведут в Новороссийске, Динском, Ейском, Выселковском, Кавказском, Мостовском, Новокубанском, Туапсинском и Славянском районах. Здесь оборудуют зал для игровых видов спорта, тренерские комнаты, раздевалки, медкабинет.

А центры единоборств построят в Абинске, Анапе, Армавире, Кореновске, Крымске, Ейске, Сочи, Тбилисском, Каневском, Кавказском и Красноармейском муниципалитетах. В учреждениях обустроят залы с трибунами и тренажерные комнаты.

- Новые объекты откроем и в небольших городах и станицах, чтобы жители могли в комфортных условиях заниматься физической культурой. С подобных центров и комплексов начинается спорт высоких достижений, – отметил губернатор Вениамин Кондратьев.