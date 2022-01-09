В Краснодаре бар оштрафуют за нарушение ковидных ограничений

Теперь организации и руководителю грозит крупный штраф Фото: instagram.com/dps_kk/

Еще один бар оштрафуют за нарушение ковидных ограничений в Краснодаре. Об этом сообщает пресс-служба департамента потребсферы Кубани.

Так, бар на улице Горького, несмотря на режим повышенной готовности, продолжал обслуживать посетителей после 23:00.

- В отношении владельца возбуждено административное дело по статье 20.6.1 КоАП РФ. Организации и руководителю грозит штраф, - говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, в Краснодарском крае продолжает действовать режим повышенной готовности. Режим работы заведений ограничений до 23:00. А до 18 января в регионе сохраняется требование по предоставлению QR-кодов.