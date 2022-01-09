Стоимость платных парковок с 10 января увеличат в Краснодаре Фото: пресс-служба городской администрации

Стоимость платных парковок с 10 января увеличат в Краснодаре. Подчеркивается, что оплата станет дифференцированной. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Прежний тариф с 2013 года составлял 30 рублей. Теперь цена парковочного места в час будет зависеть от района города.

Парковки в Краснодаре разделили на пять зон. В центре краевой столицы место для авто обойдется в 60 рублей за час, далее по уменьшению - от 50 до 30 рублей. Больше всего водителям придется заплатить на Привокзальной площади (вокзал Краснодар-1) – 100 рублей в час.

- Тариф 30 рублей в час уже не соответствует востребованности услуги, количеству транспорта, которое мы видим на улицах Краснодара. С помощью дифференцированной оплаты за парковку мы сможем регулировать количество личного транспорта, особенно в центральной части города. Сейчас стоимость этой же услуги на частных парковках начинается от 50 рублей в час. Поэтому мы устанавливаем дифференцированный тариф, в том числе опираясь на опыт других городов, - отметил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов. Источник:

Конкретно на участке, ограниченном улицами Северной, им. Седина, Постовой, им. Кирова, стоимость парковки составит 60 рублей в час. В границах улиц Северной, им. Кирова, Постовой, им. Фрунзе, Северной, им. Леваневского, Постовой, им. Седина, Постовой, им. Седина, Речной, им. Кирова будет необходимо 50 рублей в час. А в границах улиц Северной, им. Тургенева, Офицерской, им. Леваневского, Промышленной, им. Ломоносова парковочное место обойдется в 40 рублей за час. В других зонах ценник составит 30 рублей в час.