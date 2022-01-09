Жилой дом горит в Сочи Фото: telegram-канал Типичный Сочи

Два жилых дома загорелись в Сочи. Они расположены на улице Калужской.

В 16:34 на место были направлены подразделения Сочинского пожарно-спасательного гарнизона МЧС России.

- Произошло возгорание кровли двух жилых домов на площади 250 квадратных метров. На тушение было подано 4 ствола Дельта, создано 4 звена газодымозащитной службы. В 17:09 пожар локализован. В 17:30 возгорание ликвидировано. Пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе МЧС Краснодарского края.