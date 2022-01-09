Сергей Галицкий

Сергей Галицкий вошел в ТОП-3 самых влиятельных персон в российском футболе. Владелец ФК «Краснодар» занял вторую позицию в рейтинге, составленном по итогам исследования РФС "Российский футбол: взгляд изнутри", сообщает Sports.ru.

Участниками анонимного опроса стали 143 человека - руководители отечественного футбола и клубов футболисты, тренеры, в том числе детские, врачи, судьи, журналисты, агенты, юристы и другие специалисты, связанные с футболом. 58% участников голосования играли в футбол, остальная часть – нет.

По итогам на первой позиции расположился президент Российского футбольного союза – Александр Дюков (74,8%). Второе место занял владелец ФК «Краснодар» Сергей Галицкий (55%), третье – президент ЦСКА Евгений Гинер (26,7%).