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Общество9 января 2022 15:23

До двух лет колонии грозит 18-летнему парню, разбившему такси в Тимашевском районе Кубани

Уголовное дело передали в суд
Светлана ОВДЕЙ
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Парню грозит до двух лет колонии Фото: Алексей БУЛАТОВ

Парню грозит до двух лет колонии Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Кубани перед судом предстанет 18-летний парень, разбивший авто такси. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Краснодарскому краю.

Инцидент произошел в Тимашевском районе. Пьяный парень вызвал такси. Когда авто прибыло по указанному адресу, между водителем и пассажиром завязалась ссора. Тогда молодой человек набросился на машину и стал бить. Ущерб составил 50 тысяч рублей.

- В настоящее время материалы дела переданы для рассмотрения в суд. Обвиняемому грозит до двух лет лишения свободы, - сообщили в пресс-службе регионального МВД.