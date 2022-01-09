Кубань вошла в пятерку лидеров по качеству и количеству выданных заключений госэкспертизы Фото: admkrai.krasnodar.ru

Краснодарский край вошел в пятерку лидеров по качеству и количеству выданных заключений госэкспертизы. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации.

Так, Кубань заняла четвертое место по качеству представляемых документов и пятое по количеству выданных заключений.

В прошлом году «Краснодаркрайгосэкспертизой» выданы более 100 положительных заключений по соцобъектам - детским садам, школам, центрам единоборств, строительство которых запланировано на 2022 – 2023 годы.