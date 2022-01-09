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Общество9 января 2022 16:34

Видео пожара в жилых домах Сочи появилось в Сети

Возгорание потушено
Светлана ОВДЕЙ
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В результате возгорания пострадавших нет Фото: t.me/sochitypical

В результате возгорания пострадавших нет Фото: t.me/sochitypical

Два жилых дома загорелись в Сочи. Кадры горения появились в социальных сетях.

Как сообщили в пресс-службе МЧС по Краснодарскому краю, в 16:34 на пульт диспетчера ЕДДС поступило сообщение о пожаре в жилом доме на улице Калужской - на место были направлены подразделения Сочинского пожарно-спасательного гарнизона МЧС России.

Возгорание кровли двух жилых домов произошло на площади 250 квадратных метров. В 17:09 пожар был локализован. В 17:30 возгорание ликвидировано. Пострадавших нет.