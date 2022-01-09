Дом культуры отремонтировали в Горячем Ключе Фото: пресс-служба краевой администрации

Дом культуры отремонтировали в Горячем Ключе. Работы выполнены по нацпроекту «Культура», сообщает пресс-служба краевой администрации.

В здании ДК, которому 130 лет, изначально располагалась церковь, а с 1936 года – изба-читальня. Здесь отремонтировали крышу, фасад и помещения – зрительный зал, кабинеты для проведения кружков.

Каждый год здесь проводят около 260 мероприятий, которые посещают более 11 тысяч человек – количество запланировано увеличить на 20%. В том числе в обновленный зрительный зал теперь смогут приглашать профессиональные творческие коллективы.

Напомним, по нацпроекту «Культура» за три года на Кубани отремонтировали 30 культурно-досуговых учреждений. А с 2015 года по госпрограмме региона «Развитие культуры» обновлены 520 помещений.