Что произошло за ночь 10 января в Краснодарском крае

Рассказываем последние новости на 10 января в Краснодарском крае.

Сергей Галицкий вошел в ТОП-3 самых влиятельных персон в российском футболе. Результат определен по итогам анонимного опроса.

Что происходит в знаменитом Кубанском казачьем хоре. Легендарный казачий коллектив решили разделить, а в итоге заподозрили в растрате и «кумовстве».

Стоимость платных парковок с 10 января увеличат в Краснодаре. Оплата станет дифференцированной.

До двух лет колонии грозит 18-летнему парню, разбившему такси в Тимашевском районе Кубани. Уголовное дело передали в суд.