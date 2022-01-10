Погода в Краснодаре 10 января 2022: воздух прогреется до +11

Перед морозами в городе установилась теплая погода Фото: Галина КОПЫЛОВА

Узнали, какая погода будет в Краснодаре 10 января. В городе ожидается тепло и сухо. К среде температура упадет до минусовых отметок.

- 10 января в Краснодаре переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем небольшой дождь. Ветер восточной четверти ночью 4-9 м/с. Температура воздуха ночью +1…3 градуса, днем +9…11 градусов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

С 12 декабря в городе ожидается резкое похолодание и снег.