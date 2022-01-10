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Происшествия10 января 2022 5:30

Напавшего с ножом на пенсионера мужчину задержали в Краснодаре

Он пытался перерезать горло прохожему
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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Полиция проводит проверку

Полиция проводит проверку

В Краснодаре на улице Вишняковой мужчина напал на прохожего. Он подошел к жертве с ножом и ударил без предупреждения. Очевидцы вызвали скорую и полицию. Вооруженного налетчика позже задержали.

- Напавшим мужчиной оказался 33-летний житель Абинского района. Он задержан, - пояснил «Комсомольской правде» - Кубань» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

Пенсионер чувствует себя нормально, его здоровью ничего не угрожает. Проверка продолжается. Известно, что налетчик имеет психическое заболевание, его поместили в специализированное медучреждение.