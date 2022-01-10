Суд обязал РЖД восстановить вокзал станции Тихорецкой на Кубани

Здание вокзала огорожено сплошным забором Фото: Галина КОПЫЛОВА

Вокзал станции Тихорецкой в Краснодарском крае является объектом культурного наследия регионального значения. Уже больше 10 лет он находится, кажется, в стадии вечной реконструкции.

Арбитражный суд Москвы обязал ОАО «Российские железные дороги» восстановить здание.

- РЖД необходимо организовать проведение обследования вокзала. А также подготовить проектную документацию на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия. Работы необходимо выполнить за свой счет, - об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на документы суда.

На все подготовительные работы РЖД дали полгода.

Ранее «Комсомолка» сообщала о том, что вокзал из «Иронии судьбы» уже 10 лет прикрыт бутафорской сеткой и разрушается.

В администрации края заявили, что на реконструкцию старейшего здания вокзала дали разрешение в управлении госохраны культурных объектов и специалисты приступили к проектированию.