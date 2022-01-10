В Сочи с 10 января на нескольких маршрутах ввели новый тариф

Тариф поменяли на курорте с 10 января

В Сочи с 10 января на маршрутах № 2, 3, 10, 14, 15, 20, 29 вводится дифференцированный тариф. О этом сообщили в департаменте транспорта курорта.

- За наличный расчет в транспорте можно проехать за 32 рубля, при безналичной оплате – за 30 рублей, - отметили специалисты.

Такие же меры в ближайшее время организуют и на маршрутах № 75, 76, 77, 78, 80 и 81. Стоит отметить, что дифференцированный тариф будет действовать и при оплате проезда картой «Пальма».

Ранее «Комсомолка» сообщала, что стоимость платных парковок с 10 января увеличили в Краснодаре. Оплата также стала дифференцированной.