Центр творчества «Юный техник» в Краснодаре примет еще 700 детей

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Муниципальный Центр творчества «Юный техник» откроет новое помещение. Благодаря этому на занятия смогут ходить на 700 детей больше.

- Новое помещение почти готово на улице Лавочкина, 23. На капитальный ремонт направили 10,6 млн рублей. Сейчас Центр «Юный техник» размещается в здании по улице Сормовской, 144а. В нем занимаются более тысячи ребят, - рассказали в пресс-службе администрации города.

Занятия в новом помещении «Юного техника» будут проводиться по техническому, социально-гуманитарному, художественному и физкультурно-спортивному направлениям.

Также ремонт завершили в Межшкольном эстетическом центре на Уральской, 156. Здесь дети обучаются прототипированию, программированию, айронэт, робототехнике, мультимедиа и ТВ.