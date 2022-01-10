На Кубани начали принимать заявки для выплат в 1 млн рублей по программе «Земский учитель»

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае учителям, переехавшим в села и станицы населением до 50 тысяч человек, предусмотрены выплаты в 1 млн рублей. Заявки принимают с 10 января по 15 апреля.

- Деньги выплачивают по программе «Земский учитель». Педагог может ее израсходовать по личному усмотрению. Условие - отработать в школе пять лет, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Заявки принимают по электронной почте zemteacher@iro23.ru.

Стоит отметить, что в 2022 году в школы 37 районов приедут работать 49 человек.