Мэр Краснодара поручил наказать виновных за незаконные свалки в городе

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Во время рабочих объездов города на праздниках глава Краснодара Андрей Алексеенко обратил внимание городских служб на ряд незаконных свалок. Он поручил найти ответственных за земельные участки.

- До конца недели необходимо собрать информацию обо всех незаконных свалках. Определить собственников земельных участков и подготовить документы в краевые и федеральные органы природнадзора. Через суд наказать каждого, кто допустил захламление своей земли, - отметил Алексеенко в своем Telegram-канале.

Накануне в соцсетях местные жители публиковали фото одной из свалок. В полях обнаружили залежи сломанных холодильников.