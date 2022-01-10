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Общество10 января 2022 7:40

Мэр Краснодара поручил наказать виновных за незаконные свалки в городе

Администрация будет решать все вопросы через суд
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: admkrai.krasnodar.ru

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Во время рабочих объездов города на праздниках глава Краснодара Андрей Алексеенко обратил внимание городских служб на ряд незаконных свалок. Он поручил найти ответственных за земельные участки.

- До конца недели необходимо собрать информацию обо всех незаконных свалках. Определить собственников земельных участков и подготовить документы в краевые и федеральные органы природнадзора. Через суд наказать каждого, кто допустил захламление своей земли, - отметил Алексеенко в своем Telegram-канале.

Накануне в соцсетях местные жители публиковали фото одной из свалок. В полях обнаружили залежи сломанных холодильников.