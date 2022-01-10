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Происшествия10 января 2022 8:14

Самолет Краснодар - Санкт-Петербург ушел на второй круг из-за постороннего предмета на взлетной полосе

Воздушное судно приземлилось только после второго круга
Вероника АЛЕКСАНДРОВА
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Самолет приземлился в штатном режиме

Самолет приземлился в штатном режиме

Инцидент произошел вечером 9 января. Самолет, летевший из Краснодара в Санкт-Петербург, ушел на второй круг. В аэропорту Пулково пилоты сообщили о постороннем предмете на взлетно-посадочной полосе.

- Рейс был отправлен на второй круг. Экипаж доложил о постороннем предмете. Аэродромной службой на взлетно-посадочной полосе обнаружен фрагмент уплотнительного шва, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в авиационных кругах.

После второго круга посадка прошла в штатном режиме.