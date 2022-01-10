На Кубани погиб водитель «Лады», вылетев с дороги в канал с водой

Фото: Госавтоинспекции по региону

Смертельная авария случилась в станице Петровской Славянского района 2 января. По предварительным данным, 34-летний водитель на «Ладе» на скорости вылетел с дороги в канал с водой.

- Мужчина получил травмы, не совместимые с жизнью. Он скончался на месте. Машину вытащили, она восстановлению не подлежит, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Также при оформлении ДТП инспекторы зафиксировали ряд нарушений в обустройстве дороги. Собственнику направлено представление на устранение недостатков.