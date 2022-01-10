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Здоровье10 января 2022 8:43

На Кубани за сутки подтвердили 310 случаев COVID-19, в том числе у 23 детей

Заболеваемость идет на спад
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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Последние новости по коронавирусу на 10 января

Последние новости по коронавирусу на 10 января

По данным на 10 января за последние сутки в Краснодарском крае подтвердили 310 случаев заболевания коронавирусом. Среди инфицированных 23 ребенка. Об этом сообщили в оперштабе.

Самыми зараженными стали Краснодар, Динской район и Новороссийск. Здесь выявили 131, 36 и 29 случаев соответственно. Также в антирейтинг попали Абинский район с 16 заболевшими, Выселковский с 11 новыми пациентами, Туапсинский – с 10.

- В Крыловском районе заболели 9 человек, в Кавказском – 8. В Павловском и Приморско-Ахтарском районах по 6 новых пациентов, в Северском – 5, в Горячем Ключе, Сочи, Калининском, Староминском и Щербиновском районах – по 4, - сообщили специалисты.

В других районах наименьшее количество заболевших. Также известно, что за сутки от коронавируса скончались 12 человек.