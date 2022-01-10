На Кубани в новогодние праздники родились 1419 детей, в том числе 14 двоен

Краснодарский край был и остается в тройке лидеров по числу родившихся детей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В роддомах Краснодарского края в период новогодних праздников появились на свет 1419 детей. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

- Родились в первые 10 дней нового года 723 мальчика, 696 девочек, в их числе 14 двоен. Стоит отметить, что одна двойня родилась в новогоднюю ночь, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» медики.

Все мамы и новорожденные чувствуют себя хорошо, многих уже выписали домой.

На Кубани благодаря неонатологам и другим профильным специалистам успешно выхаживают ежегодно более 450 детей с экстремально низкой массой тела.

Краснодарский край был и остается в тройке лидеров по количеству родившихся детей после Москвы и Московской области.