В Пашковском микрорайоне Краснодара 280 человек остались без света из-за возгорания трансформаторной подстанции

Восстановительные работы продолжаются

Аварийное отключение электроэнергии произошло утром 10 января в Пашковском микрорайоне. Здесь без света остались 250 жителей улицы Лавочкина, в том числе 80 детей. Об этом сообщили в ЕДДС города.

- Трансформаторная подстанция отключилась из-за возгорания, - отметили специалисты.

Энергетики сообщили, что ориентировочно восстановительные работы займут до 5 часов.

- Сообщение о возгорании поступило в 8:25, а в 8:40 его полностью ликвидировали, - отметили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что 8 января авария на сетях обесточила центр Краснодара.