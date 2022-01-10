Из-за тумана в аэропорту Симферополя два самолета ушли на Краснодар и Сочи

10 января в аэропорту Симферополя сильный туман, видимость около 200 метров. Самолеты уводят на запасные аэродромы. Так два рейса направлены в Краснодар и Сочи.

- В аэропорт Краснодара прибыл рейс из Москвы, летевший в Крым, на борту 101 пассажир. В аэропорту Сочи приземлился рейс авиакомпании "Редвингз", направлявшийся из Домодедово в Симферополь с 174 пассажирами на борту, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе воздушной гавани.

С пассажирами работают представители авиакомпаний. Экипажи ожидают улучшение погодных условий.