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Общество10 января 2022 10:01

Из-за тумана в аэропорту Симферополя два самолета ушли на Краснодар и Сочи

Воздушные судна приземлились в штатном режиме
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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10 января в аэропорту Симферополя сильный туман, видимость около 200 метров. Самолеты уводят на запасные аэродромы. Так два рейса направлены в Краснодар и Сочи.

- В аэропорт Краснодара прибыл рейс из Москвы, летевший в Крым, на борту 101 пассажир. В аэропорту Сочи приземлился рейс авиакомпании "Редвингз", направлявшийся из Домодедово в Симферополь с 174 пассажирами на борту, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе воздушной гавани.

С пассажирами работают представители авиакомпаний. Экипажи ожидают улучшение погодных условий.