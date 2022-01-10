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Общество10 января 2022 10:15

Количество лайнеров, которые приземлились в городах Кубани из-за тумана в аэропорту Симферополя, увеличилось до семи

Самолеты ушли в Краснодар, Сочи и Анапу
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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С пассажирами работают сотрудники авиакомпаний

С пассажирами работают сотрудники авиакомпаний

10 января в аэропорту Симферополя наблюдается сильный туман. Из-за плохой видимости самолеты уводят на запасные аэродромы. Ранее сообщалось, что два рейса были направлены в Краснодар и Сочи. По данным на 13 часов, количество лайнеров, которые приземлились в городах Кубани, увеличилось до семи – еще пять самолетов сели в Анапе.

- В аэропорт Анапы направили пять рейсов: три из Москвы, один из Санкт-Петербурга и один из Екатеринбурга, - отметили в пресс-службе аэропорта.

Ожидается улучшение погодных условий в Симферополе.