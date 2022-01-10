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Происшествия10 января 2022 10:26

Обвиняемого замглавы минсельхоза Кубани оставили под стражей

Суд оставил без изменения меру пресечения
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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Ким Тертица. Фото: dsh.krasnodar.ru

Ким Тертица. Фото: dsh.krasnodar.ru

Краснодарский краевой суд оставил без изменения меру пресечения заместителю главы минсельхоза Краснодарского края Киму Тертице. Об этом говорится на сайте суда.

Напомним, замглавы минсельхоза Кубани поймали на взятке в 4 миллиона рублей. По версии следствия, вместе со своим коллегой он обещал помочь получить женщине субсидии, взамен требуя процент.

Защита замминистра предполагает, что на подобную сделку мог пойти второй фигурант уголовного дела Александр Пиунов. И только этим может объясняться то, что он остался на свободе, когда Тертица - в СИЗО.

Расследование продолжается.