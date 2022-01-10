Обвиняемого замглавы минсельхоза Кубани оставили под стражей

Ким Тертица. Фото: dsh.krasnodar.ru

Краснодарский краевой суд оставил без изменения меру пресечения заместителю главы минсельхоза Краснодарского края Киму Тертице. Об этом говорится на сайте суда.

Напомним, замглавы минсельхоза Кубани поймали на взятке в 4 миллиона рублей. По версии следствия, вместе со своим коллегой он обещал помочь получить женщине субсидии, взамен требуя процент.

Защита замминистра предполагает, что на подобную сделку мог пойти второй фигурант уголовного дела Александр Пиунов. И только этим может объясняться то, что он остался на свободе, когда Тертица - в СИЗО.

Расследование продолжается.