Мэр Краснодара Андрей Алексеенко поручил проверить безопасность на всех стройплощадках города

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В администрации Краснодара 10 января прошло совещание. Глава города Андрей Алексеенко отреагировал на сообщения жителей в соцсетях. Они сообщили, что в Молодёжном микрорайоне на стройплощадке, где начали возводить новый детсад, обрушилась часть забора. Дети стали заходить на участок и играть там, подвергая себя опасности.

- Строительная площадка — не место для игры. Я попрошу с этим оперативно разобраться и проинспектировать все строительные площадки города, — сказал Алексеенко.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что мэр поручил наказать виновных за незаконные свалки в городе.