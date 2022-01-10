На новогодние праздники курорты Краснодарского края посетили порядка 420 тысяч человек

Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубань на новогодние праздники приехали порядка 420 тысяч гостей. Это на 4% больше, чем в прошлом году. Самым популярным стал Сочи, здесь отдохнули более 270 тысяч человек. Далее по популярности идут Анапа, Геленджик, Новороссийск, Мостовской и Апшеронский районы.

- Больше всего туристов отмечалось в горно-предгорных курортах и Черноморском побережье. 365 тысяч гостей разместились в отелях и санаториях, еще более 54 тысяч остановились в частном секторе, - отметили в пресс-службе администрации региона.

В горнолыжном секторе загруженность составила почти 80%, в зоне Черноморского побережья – более 68%.