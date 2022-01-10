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Общество10 января 2022 11:37

В Сочи сгорели два рядом стоящие здания, эвакуировано 7 человек

Пострадавших нет
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Причины возгорания устанавливаются

Причины возгорания устанавливаются

В Сочи на улице Санаторной днем 10 января вспыхнуло одноэтажное здание. Очевидцы сообщают, что через несколько минут огонь перекинулся на трехэтажку. Обе постройки выгорели дотла. По официальным сообщениям, сгорело двухэтажное здание барачного типа.

- Сообщение о возгорании поступило в 12:12. В 14:10 объявили о полной ликвидации пожара, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Огонь охватил 160 квадратных метров. Эвакуировано 7 человек. Травмированных и пострадавших нет. В настоящее время выясняются причины пожара, назначены экспертизы.