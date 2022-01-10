В Сочи сгорели два рядом стоящие здания, эвакуировано 7 человек

Причины возгорания устанавливаются

В Сочи на улице Санаторной днем 10 января вспыхнуло одноэтажное здание. Очевидцы сообщают, что через несколько минут огонь перекинулся на трехэтажку. Обе постройки выгорели дотла. По официальным сообщениям, сгорело двухэтажное здание барачного типа.

- Сообщение о возгорании поступило в 12:12. В 14:10 объявили о полной ликвидации пожара, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Огонь охватил 160 квадратных метров. Эвакуировано 7 человек. Травмированных и пострадавших нет. В настоящее время выясняются причины пожара, назначены экспертизы.