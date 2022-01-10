Дело врача, обвиняемого в смерти «краснодарского каннибала», передали в суд

Дело рассмотрит суд

Дмитрий Бакшеев, которого прозвали «краснодарским каннибалом», скончался в ростовской тюремной больнице в феврале 2020 года. Его посадили за то, что он со своей сожительницей убил и расчленил знакомую – ее останки нашли в их комнате в общежитии.

Результаты вскрытия Бакшеева показали, что он умер от туберкулеза и сахарного диабета. Но правозащитник Алексей Аванесян обвинил в смерти осужденного тюремного врача Лусинэ Григоряна. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Следствие предполагает, что «краснодарскому каннибалу» назначили неправильную инсулинотерапию на фоне приема лекарств.

Дело врача, обвиняемого в смерти Дмитрия Бакшеева, передали в суд.