В Краснодаре от COVID-19 вакцинировались более 600 тысяч жителей

В городе продолжают прививать от инфекции

В Краснодаре по данным на 10 января от коронавируса сделали прививку 634 250 человек. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

- За последнюю неделю в Краснодаре вакцинировались 6 045 человек, - отметили в мэрии.

Заболеваемость идет на спад, но ситуация все равно остается напряженной. По данным за последние сутки в госпитали региона попали 310 человек с инфекцией, в частности в Краснодаре заболел 131 человек. Прививочная кампания продолжается. Укол можно сделать в мобильных пунктах либо в поликлиниках по месту прописки.