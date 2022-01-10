День открытых дверей пройдет на туристических объектах «Сочинского национального парка»

В День заповедников и национальных парков России туристические объекты Сочинского национального парка откроют свои двери для бесплатного посещения гостям и жителям города-курорта Сочи.

11 января традиционно отмечается ежегодный День заповедников и национальных парков России, инициированный в 1997 году Центром охраны дикой природы и Всемирным фондом дикой природы. Заповедники и национальные парки – сегодня единственный способ уберечь от гибели хотя бы небольшую часть дикой природы и животного мира. Всего в России насчитывается 102 заповедника, 42 национальных парка и 71 государственный природный заказник, а общая площадь особо охраняемых природных территорий, как федерального, так и регионального уровня, составляет около 203 млн га или 11,5% площади России. Ежегодно система особо охраняемых природных территорий в России продолжает расширяться.

11 января 2022 года во вторник будут открыты для бесплатного посещения следующие туристические объекты показа и парки Сочинского национального парка с 09:00 до 17:00:

- парк «Дендрарий»;

- башня на горе Ахун;

- «33 водопада».

СПРАВКА «КП»

«Сочинский национальный парк» создан в 1983 году с целью сохранения эталонов природы, ненарушенных экосистем и их генофонда. Это один из первых национальных парков России. Здесь охраняется 78 памятников историко-культурного наследия: дольмены, курганные захоронения, пещерные и открытые стоянки, ацангуары, средневековые храмы и крепости. 28 из них имеют федеральный статус. В 2022 году запланирована модернизация 10 туробъектов показа Сочинского национального парка, таких как: Волконский дольмен, Орлиные скалы, Агурские водопады, Ахун, Экотропа Ажек, Ореховские водопады, Змейковские водопады, «33 водопада», Пседах Шапсуг, Наджиго.

- Модернизация будет включать в себя обустройство объектов автономными туалетными модулями, турникетами, а также современными пунктами пропуска посетителей. Кроме того, ведутся проектные работы по обустройству комфортных и безопасных мест отдыха, смотровых площадок, мостов и настилов, - сказал Лапин.

Он добавил, что пилотным проектом в модернизации объектов показа стал Волконский дольмен.

- Ещё один известный исторический маршрут «Агура - Орлиные скалы» претерпит изменения - он впервые станет кольцевым. Особое внимание Нацпарк уделит в ближайшее время оборудованию 300 метров данного маршрута тропы и восстановлению разрушенного моста через реку Агура, - заключил Лапин.

Особое место среди туристических объектов показа Сочинского национального парка занимает знаменитый парк «Дендрарий», представляющий собой замечательный образец садово-паркового искусства конца XIX века - начала XX века с богатейшей коллекцией древесной флоры пяти континентов. В 2022 году исполняется 130 лет со дня основания парка «Дендрарий», а также 185 лет со дня рождения основателя парка Сергея Николаевича Худекова.