Бюджет Кубани в 2022 году составит 380 млрд рублей собственных доходов

Основные задачи финансово-экономического развития региона обсудили на расширенном планерном совещании

Для выполнения намеченных планов в 2022 году собственные доходы бюджета Краснодарского края должны составить не менее 380 млрд рублей. Кубань планирует добиться уровня ВРП не ниже 104%.

- Экономика региона в прошлом году демонстрировала высокие темпы восстановления и роста. Регион преодолел рубеж в 3 трлн рублей ВРП. Собственные доходы бюджета достигли исторического уровня в 360 млрд рублей. В этом году нужно продолжить рост экономики, - отметил вице-губернатор Игорь Галась.

Планируется, что наибольший рост по итогам года покажет туристический комплекс – 111%, затем темп задаст промышленность - 104,7%, следом идет строительство - 104,5%. После этого выше 100% возложено на транспорт, сельское хозяйство, розничную торговлю и общественное питание.